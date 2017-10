Bartel Van Riet gebruikt 'Slimste Mens' als visvijver voor eigen programma TK

Bron: Dag Allemaal 0 VIER Bartel Van Riet TV Bartel Van Riet overleefde gisteren zijn eerste aflevering in de Slimste Mens. Hij wordt door Erik Van Looy omschreven als 'de kalmste kandidaat aller tijden'. Niet moeilijk: hij doet eigenlijk enkel mee uit eigenbelang, vertelt hij in Dag Allemaal.

Net zoals Goedele een paar seizoenen geleden, maakte Bartel een deal met Erik. In ruil voor zijn deelname zal de presentator verschijnen in 'Bartel In Het Wild'. "Voor wat hoort wat, hé", vindt Bartel. "Erik belt me al jaren, maar ik hield de boot telkens af. Deze keer stemde ik wel toe en Erik viel bijna van z'n stoel. Wist hij veel dat ik een verborgen agenda had en met voorbedachten rade meedeed. Ik ben benieuwd naar m'n reis met Erik. Hij omschrijft zichzelf als een reddeloze kluns. Hij is naar eigen zeggen één keer gaan kamperen en kreeg z'n tent niet opgezet."

Zijn deelname heeft overigens nog vruchten afgeworpen: " Ook Goedele Wachters heeft toegezegd voor 'Bartel In Het Wild'. Nu we samen in 'De Slimste Mens' zitten... Ik kon maar van de gelegenheid gebruikmaken."