Bartel Van Riet deelt zijn bedgeheimen: "Ik word verliefd gelukkig van Linde Merckpoel" SD

05 september 2018

22u55

Bron: VIER 0

Bartel Van Riet (35), Vlaanderens bekendste tuinman, praat in 'Gert Late Night' over zijn gedroomde onenightstand, het verlies van zijn vader en naaktselfies. In de Bedgeheimen met James (en een keertje met Gert), doet hij een opvallende bekentenis: "Ik word verliefd gelukkig van Linde Merckpoel."