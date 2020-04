Bart Tommelein vertelt in ‘#Corona2020' over zijn quarantaine: “Voor mijn vrouw en kinderen is het erger, denk ik” SDE

02 april 2020

20u45

Bron: VIER 0

‘#Corona2020' ging op bezoek bij Bart Tommelein (Open Vld). Die zit thuis in quarantaine na een positieve coronatest. “Alles bij elkaar valt het goed mee", laat de Oostendse burgemeester weten. “Ik was bij dokter Brugada geweest voor een hartonderzoek, en ‘s avonds kreeg ik bericht dat ik moest terugkeren. Toen kreeg ik het verdict", zegt hij. Nu is het dus thuisblijven geblazen, samen met zijn vrouw, kinderen én huisdieren. En dat leidt tot verrassende ontboezemingen van zijn zoontje: “We zagen hem vroeger nooit. Nu is hij er altijd”, klinkt het.

‘#Corona2020', 20.20 uur op VIER.