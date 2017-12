Bart Somers: beste burgemeester en sympathiekste speler, maar ook slimste mens? De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 32 Marc Coenegracht

22u57 45 VIER TV De award voor Sympathiekste Speler gaat vanavond zonder twijfel naar Bart Somers. De Mechelse burgervader speelde zich in de laatste ‘gewone’ aflevering van ‘De Slimste Mens’ meteen in de kijker. Goedlachs, goed meespelend, maar nauwelijks op de hoogte van de spelregels van de VIER-quiz. Dan wordt het écht wel moeilijk om te overleven. Wat Bart dan ook niet deed.

Toffe gast, die Bart Somers. Na tien jaar aandringen wilde hij dan toch naar de tv-studio komen. Het spelletje doorgronden zat er evenwel niet in. In de 3-6-9-ronde moest competitiebeestje Joke Emmers uitleggen dat je enkel bij elke derde vraag seconden kan winnen. En dat de finale niet tussen de twee besten van de avond gaat.

Zo gewillig Bart Somers was, zo strijdlustig was actrice Joke Emmers. Wat een speelster! Willen winnen, niet kunnen verliezen. Dat belooft voor de finaleweek, waarin ze met amper twee deelnames toch is terechtgekomen.

Pluim dit keer ook voor vakjury Karen Damen en Marc-Marie Huijbregts. Die laatste eiste een hoofdrol op in een aflevering die voor het overige niet echt veel om het lijf had. Maar zijn uitleg hoe hij zich naakt in het toilet uit de nesten werkte, behoort tot de absolute topmomenten van dit seizoen.

Leuk detail nog. Jong CD&V-voorzitter Sammy Maghdi speelt maandag tegen zijn (verre) nichtje Linde Merckpoel. Tot haar eigen verrassing blijkbaar. Maghdi maakte in de quiz bekend dat zijn moeder en de mama van Linde nichten zijn, maar dat dat niet algemeen geweten is. Bij deze wel dus…

De leukste quotes

Bart: "Ik ben geen quizzer. Maar uiteindelijk plooi je als Erik blijft aandringen. Maar ik heb veel te veel blinde vlekken en ik ben niet gefocust op feiten en feitjes."

Bart: (over het vertrouwen van zijn kinderen in hem als quizzer) "Ze weten dat ik ga verliezen. Ik ga afgewogen worden op de manier waarop ik lach, rustig blijf, sympathiek blijf, niet te competitief word." Waarop Erik: "Dan had je beter een hond meegebracht."

Karen: (na de opmerking over haar rommel thuis) "Soms is het niet zo erg dat je domme dingen zegt op tv."

Karen: "Mijne frank viel juist. Er zit hier een burgemeester en een hond. Als we nu Gert Verhulst eens bellen. Kunnen we een aflevering van Samson opnemen."

Marc-Marie: (over Bart Somers) "Eerst zien dat je niets weet, dan geloven."

Erik: (nadat hij weer een slechte tip geeft) "Ja, ze hadden het ook gewoon kunnen weten."

Bart: (over boze burgers) "Ik heb ooit telefoon gehad om 5 uur ’ oschtends. Van een bewoner die last had van lawaai en vond dat ik daar iets moest aan doen. Ik heb die twee dagen later om 5 uur opgebeld om te zeggen dat het opgelost was. Echt waar."

Karen: "Of ik goed kan pompen? Nee. Ik lig alleen met mijn buik op de grond als er een M&M onder de zetel is gerold."

Bart: "Ik heb vandaag bewezen dat ik een eerlijk politicus ben. En ik beloof zeker één keer te kijken naar de eindronde."

Hilarische momenten

Sammy vertelt een verhaal van drie meisjes met wie hij op een feest zat. Twee van hen daagden de derde uit om ‘die gast van de CD&V’ eens te muilen. Zover kwam het niet, maar de dames zaten wel in de tv-studio. Waarop Marc-Marie helemaal in de war is, omdat hij niet weet wat ‘muilen’ is.

Marc-Marie vertelt een hilarisch verhaal hoe hij naakt vast raakte in een toilet, omdat de klink van de deur kapot ging. Met de cd-speler op repeat voor 'Erbarme dich, mein Gott' van Bach. Hi-la-risch. Waarop Erik: "Ik heb keelpijn van het lachen en ik moet juist zingen."

De hilariteit houdt aan als Van Looy een tip geeft bij een vraag over Tom Petty en een pet opzet als extra tip. Erik struikelt zelfs van zijn verhoogje.

Marc-Marie haalt opnieuw uit wanneer hij hij vertelt hoe hij door in Griekenland in de zak werd gezet en 400 euro moest betalen voor een overtreding.

Kantelmomenten

Bart Somers start meer dan behoorlijk en neemt na de Open Deur zelfs voorsprong. Joke Emmers laat het afweten in de Puzzel-ronde en ziet haar seconden ingenomen door Sammy. Maar dan knokt ze fel en gedreven terug.

Na de Fotogalerij staan de drie spelers haast zij aan zij. Gelukkig is er de filmpjes-ronde die altijd weer voor de beslissing zorgt . Nu ook. Het is Helmut Kohl die Bart Somers in het verlies duwt en Sammy doet winnen.

In de finale kunnen Bart en Joke niet voor het verschil zorgen, tot de actrice met Amy Winehouse een perfecte score haalt en zo de burgemeester naar huis speelt.

De eindscore (voor het finalespel)

Sammy Mahdi 350 sec.

Joke Emmers 298 sec.

Bart Somers 256 sec.

Eerste finalisten

Linde Merckpoel, Joke Emmers en Sammy Mahdi