Bart Peeters en Nora Gharib vertellen in 'Vandaag' over hun nieuwe show: "De koningin is echt grappig!” SDE

04 september 2019

23u22

Bart Peeters en Nora Gharib kwamen woensdagavond langs bij Danira in 'Vandaag'. Ze vertelden er over hun nieuwe show 'Merci voor de muziek', waar koningin Mathilde een glansrol in zal vertolken.

Vanaf donderdag 5 september kunnen we kijken naar ‘Merci voor de muziek’, een gloednieuw programma van Bart Peeters en Nora Gharib. Opmerkelijk: ze gaan elke week met jong muzikaal talent langs bij koningin Mathilde om haar te verrassen met muziek. Hoe dat tot stand gekomen is? “Ik had eigenlijk al eens naar het paleis gebeld voor ‘Mag Ik U Kussen?’", bekent Bart Peeters.

In de reeks is te zien hoe het duo heel Vlaanderen rondtrekt om mensen te verrassen, troosten of huldigen met een liedje. Zo kreeg Bart het verzoek van Luc om samen een nummer te maken voor zijn begrafenis. Luc vocht tegen hardnekkige kanker en wilde via muziek een laatste boodschap nalaten bij zijn vrienden en familie. Bart: “Je kan met muziek verdriet niet weghalen, maar je kan het een plaats geven.”

