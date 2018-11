Bart Peeters brengt samen met 100-koppig koor bijzondere versie van zijn hit ‘Kniktiklaas’ DBJ

30 november 2018

Bart Peeters (59) was donderdagavond te gast bij 'Van Gils en gasten'. Daar bracht hij een bijzondere versie van zijn Sinterklaasliedje 'Kniktiklaas'

Bart Peeters was te gast bij Lieven Van Gils om aan te kondigen dat hij volgend jaar zal optreden in de Lotto Arena. Hij zal er twee avonden zijn grootste hits brengen, onder meer in samenwerking met een 500-koppig koor. Donderdag gaf Peeters al een voorproefje van hoe dat zou kunnen klinken, want toen de zanger zijn Sinterklaasliedje ‘Kniktiklaas’ inzette, sprong plots een 100-koppige delegatie van het koor recht. ‘Kniktiklaas’ uit 1988 is het eerste liedje dat Bart Peeters ooit uitbracht.