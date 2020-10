Bart Kaëll wou niet op oncologie belanden tijdens ‘Een Echte Job’: “De aftakeling van mijn vader heb ik van a tot z meegemaakt”

TV

“Als ik zag dat patiënten droevig waren, dan zong ik een liedje.” Zelfs in het ziekenhuis blijft Bart Kaëll (60) een entertainer. Maar vergis je niet, de zanger had het ook best zwaar tijdens de opnames van ‘Een Echte Job’ . Hij maakte heftige zaken mee, waaronder een patiënte die hem aan zijn overleden vader deed denken. “Ik nam die zaken wel mee naar huis, ja. En Luc bood ook geen luisterend oor, want hij kan niet tegen die verhalen.”