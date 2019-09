Bart Kaëll wordt metalzanger in ‘(h)ALLOOMEDIA’ MVO

18 september 2019

Is Bart Kaëll de man die zou headbangen? Die vraag stelt Luk Alloo zich vanavond in een nieuwe '(h)ALLOOMEDIA'.

“Mijn broer luisterde vroeger eerder naar Pink Floyd en Lou Reed, dus ik ben wel met die muziek opgegroeid”, aldus Bart. Toch reageert Bart aarzelend wanneer Luk hem uitdaagt voor een ‘walk on the wild side’. In Aalter heeft hij hardrockband Wix opgetrommeld om Bart een stevige metalversie van De Marie-Louise te laten zingen.