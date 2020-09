Bart Kaëll ontroerd wanneer transvrouw Maël haar nieuwe lichaam ontdekt SDE

23 september 2020

07u58

Bron: VTM 0 TV In ‘ In ‘ Een Echte Job ’ ontmoet Bart Kaëll transvrouw Maël. Al zeven jaar wacht ze op haar nieuwe lichaam. Nu het eindelijk zover is, is Bart zelf ontroerd.



Bart Kaëll verzorgt transvrouw Maël, die net een operatie heeft laten uitvoeren. En dat doet duidelijk iets met hem. “Ze heeft zo’n lange weg afgelegd", klinkt het bij de zichtbaar ontroerde zanger. “Ze was nu negentien. Dat is toch zeven jaar lang al in dat gevecht met dat lichaam. En dan plots ... wordt ze dan ... Ja, op dat moment, als het verband eraf gaat, is ze een meisje. Ik vind dat straf.”

‘Een Echte Job’, om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.