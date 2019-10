Bart De Pauw is terug en werkt mee aan een nieuw sketchprogramma voor VIER MC

04 oktober 2019

05u00 8 TV Hij zal zelf niet opduiken in de reeks, maar tv-figuur Bart De Pauw (51) werkt wél mee als beeldregisseur aan 'De influencers', een nieuw sketchprogramma dat productiehuis Koeken Troef! voor VIER maakt. De reeks wordt mogelijk volgend voorjaar uitgezonden.

Voor De Pauw is het de eerste tv-opdracht sinds hij in 2017 in volle #MeToo-periode in opspraak kwam en door de VRT werd bedankt voor bewezen diensten. Later stapte de populaire presentator-acteur ook uit Koeken Troef!, het productiehuis dat hij samen met zijn echtgenote leidde.

In 'De influencers' wordt - op humoristische wijze - de draak gestoken met mensen die zich via sociale media trachten te profileren als trendsetters. Daarmee doen ze een - niet zo succesvolle - gooi naar hun eigen eeuwige #InstaFame op het internet. Met hun dwaze pogingen om in de smaak te vallen, de strijd om een recordaantal likes, de domme grenzen die ze proberen te verleggen of de heerlijke leegheid van hun bestaan. Vaak dwaas en lachwekkend, soms ook meelijwekkend. Het gaat immers ook over mensen die, zoals zovelen, een verschil willen maken in dit aardse leven en willen meetellen door een kleine afdruk te maken van hun bestaan.

Acht hoofdrollen

De hoofdrollen in de nieuwe VIER-reeks worden verdeeld onder acht acteurs: Rik Verheye, Tom Audenaert, Eva Binon, Hakim Chatar, Joke Emmers, Stijn Steyaert, Andrew Van Ostade en Louise De Bisscop. Bart De Pauw is één van de drie regisseurs, naast Peter Horsten en Kenneth Taylor. De Pauw neemt vooral de beeldregie voor zijn rekening.

Opmerkelijk: voorlopig willen de zender, het productiehuis en de acteurs niet meer informatie kwijt.

