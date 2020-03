Barman Bram vangt nerveuze singles op in Vlaamse ‘First Dates’: “En toen zei die oudere dame: ‘Ik heb wel interesse in jou...” Jan Ruysbergh

05 maart 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Het Britse ‘First Dates’ valt bij de Eén-kijker zo in de smaak dat de VRT nu een eigen versie van de ­datingshow maakt. Barman Bram Van Geert (31) stelt de ­Vlaamse singles vanaf deze week bij aankomst op hun gemak. “Ik ben zelf geen vrijgezel”, zegt hij in Dag Allemaal. “Ik vond mijn lief op Tinder.”

Twee singles ontmoeten elkaar voor het eerst op restaurant en beslissen na een etentje of ze elkaar al dan niet terug zullen zien. Dat is het concept van het succesvolle BBC-programma ‘First Dates’. Vlaanderen telt uiteraard ook heel wat singles, en die reageerden massaal om deel te nemen aan de Vlaamse versie. Maître Patrick, serveersters Katelen en Leena en barman Bram leven mee met de gasten en helpen hen hun zenuwen te doen vergeten. “Wij zijn géén acteurs, we staan alle vier ook in het echte leven in de horeca”, zegt Bram Van Geert.

Ben jij een echte barman?

Toch niet, al was dat op m’n zestiende wel mijn allereerste studentenjob. Ik sta wel al m’n hele leven in de horeca. Ik was ­samen met m’n vader concessiehouder van een cultureel centrum en heb ook vijf jaar lang een broodjesbar uitgebaat. Toen ik vorig jaar na een lange wereldreis terug in België was, ben ik met succes gaan solliciteren in het hotel van Hans Otten in Antwerpen. Ik werk in het restaurant, in de zaal. Daarnaast doe ik af en toe ook modellenwerk. Wie weet levert ‘First Dates’ me enkele extra op­drachten op. (lachje)

Hoe viel je tv-debuut mee?

Beregoed! Ik kende ’t programma niet, maar zocht het op en zag het wel zitten. Het gaat niet gewoon over ­daten, ook over hoe mensen reageren in bepaalde situaties. En psychologie interesseert me. Het was zalig om te zien hoe uiteenlopend mensen ­reageren. Sommigen waren doodnerveus, anderen hadden een houding van ‘we zien wel’. Er zijn enkele koppels ontstaan waarvan ik dacht: ‘Huh, die?’ Maar sommigen hebben gewoon wat meer tijd nodig om elkaar aan te voelen.

Welke kandidaten zijn jou ­bijgebleven?

Die twee mensen met het ­syndroom van Down. Die zijn echt op zoek naar liefde, zijn erg open en geven meteen alles. En er was een man die mij zijn gitaar gaf en zei: ‘Als de date meevalt, speel ik straks een liedje voor haar.’ En dat heeft hij gedaan. Zoiets durven op je eerste date, petje af!

Wat zijn voor jou de do’s en don’ts bij een eerste afspraakje?

Als je op zoek bent naar iemand om je leven mee te delen, zou ik toch zeggen: gewoon jezelf zijn. Al mag je ook niet overdrijven. Je hoeft geen boeren en winden te laten. (lacht)

Jij mag niet klagen over je looks. Waren er geen kandidaten die de barman wel wilden binnendoen?

(lacht) Geen van mijn leeftijd, wel enkele oudere dames. Die hebben precies minder ­gêne. ‘Ik heb wel interesse in jou...’, klonk ’t dan plots. Maar da’s maar een keer of drie ­gebeurd.

Hoe ging je daarmee om?

Ik zei gewoon met een kwinkslag: ‘Ik ben al van ’t straat’. Dat was niet kwetsend, maar het was wel meteen duidelijk.

En ook de waarheid?

Zeker, ik ben verloofd met Lien. Zij is logopediste en ik leerde haar drie jaar geleden kennen via Tinder. Ik was niet op zoek naar een vaste relatie, maar die eerste date was supertof. We spraken nog eens af en ik ben verliefd geworden. In september trouwen we. Eerst hier en dan nog eens in Malaga, met dichte familie en vrienden. Daar kijken we al naar uit.