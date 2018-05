Barbie is woest: "Schijnheilige huichelaars, nu is het mijn tijd!" Bonne Kerstens

14 mei 2018

17u27

Bron: AD.nl 0 TV De Nederlandse Samantha de Jong (28) is er hélemaal klaar mee. Op Instagram doet ze haar relaas over de ' vieze schijnheilige huichelaars' in haar omgeving. De realityster maakte de afgelopen tijd een hoop mee en zegt nu 'eindelijk in te zien dat ze omging met foute types'.

In de post, die uit twee delen bestaat, lijkt het erop dat Barbie klaar is om revanche te nemen op enkele oude bekenden. "Nu wordt het mijn tijd en geloof me, ik pak deze heel goed aan! Niemand, maar dan ook niemand die mij nog kapot krijgt." Om welke oude bekenden het precies gaat, is niet bekend.

Barbie brak de afgelopen tijd onder meer met haar manager Jake Hampel, die tijdens haar breakdown (waarin ze kampte met psychische problemen en een zelfmoordpoging ondernam) kort weer de woordvoering voor Barbie overnam. Ook scheidde ze in 2017 van haar liefde Michael van der Plas.

In de post op Instagram zegt ze onder meer dat ze heeft geleerd van haar fouten. "Soms moet je vaak op je bek gaan om van je fouten te leren. Beter laat dan nooit en al die vieze schijnheilige huichelaars die net doen of ze het helemaal gemaakt hebben, die zijn nog nepper dan de barbiepop zelf."

