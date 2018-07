Barbara Sarafian naast Tchéky Karyo en Tom Hollander in nieuwe fictiereeks 'Baptiste' SD

27 juli 2018

12u40 0 TV In Antwerpen en Gent vinden momenteel opnames plaats voor een nieuwe fictiereeks. 'Baptiste' wordt een zesdelige dramareeks en spin-off van het bekende en veelbekeken 'The Missing'. Niemand minder dan Barbara Sarafian maakt deel uit van de internationale cast.

De reeks werd bedacht door de scenaristen van 'The Missing', Harry en Jack Williams, en is een coproductie van BBC, Eén en het Brusselse CZAR Film & TV. De internationale cast met onder andere Tchéky Karyo en Tom Hollander wordt versterkt door Belgische topacteurs als Barbara Sarafian, Boris Van Severen en Martha Canga Antonio. De regie van het tweede deel van de reeks is in handen van Jan Matthys, bekend van 'Vele Hemels' en 'In Vlaamse Velden'.

'Baptiste' draait rond de norse en koppige inspecteur Julien Baptiste (vertolkt door de Franse acteur Tchéky Karyo), die ook in de twee seizoenen van 'The Missing' een grote rol speelde. Wanneer Julien en zijn vrouw Amsterdam bezoeken, vraagt het hoofd van de politie – die ook nog eens een voormalige vriendin van hem is – om zijn hulp en kennis om een misdrijf op te lossen. Al snel raakt Julien verwikkeld in een zaak die hem naar de grimmige onderwereld van de stad brengt.

De opnames lopen nog tot oktober van dit jaar.