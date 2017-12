Barbara en Filip beleven een nachtmerrie die ze niet snel zullen vergeten MC

22u46 0 SBS Barbara Sarafian TV Een off-dag voor Barbara Sarafian én voor Filip Peeters. Vrij baan dus voor over-ijverige springveer Joke Emmers, die in de doorgaans super-belangrijke filmpjes-ronde enkel ‘stop’, ‘stop’ en ‘stop’ moest roepen om toch nog met grote voorsprong te winnen. Een maat voor niks. Zelfs in de finale bleven Barbara en Filip knoeien. Gelukkig was er Stefaan Degand om ons toch een heerlijk tv-avondje te bezorgen.

"We gaan kijken naar een unieke score’, vatte Van Looy voor aanvang van de filmpjes-ronde de 35ste aflevering van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ samen. Bleek dat Barbara na een uur quizzen 7 seconden had gewonnen en Filip Peeters 79 secondjes. Joke kon nog tussen de mensen komen met 339 seconden. Lage scores, maar de de vragen zijn wel leuk, de lolligste kwam van Jelle Van Damme.

Nogmaals, gelukkig was er jurylid Stefaan Degand die heerlijk zichzelf was en zo de uitzending kaapte. Medejurylid Rik Verheye kon er enkel maar naar kijken en zelf lachen. Nu eens de handen in het haar, dan voor de ogen. Verheye wist echt niet waar hij het had, zittend naast de ontketende Degand. Niks voorbereiding had die Degand nodig. Hij flapte er maar wat uit. Maar hoe geestig vaak raak met die complete onzin en waanzin!

Filip Peeters beleefde een dies horribilis en was geen moment in de quiz. Pas nadat hij de finale had overleefd kwam hij weer boven water. Maar, we gaan Barbara wel missen in De Slimste Mens. Hoe ze met één blik en geen woord toch een antwoord gaf op alweer een suggestieve vraag van Van Looy, hoe ze met plezier ‘natuurlijk’, ‘zeker’, ‘uiteraard’ en ‘neen’ bracht. Zalig!

De leukste quotes

Haar ‘fuck off’ uit de reguliere afleveringen heeft voor enige ophef gezorgd.

Barbara: "Genoeg om me te overtuigen om een ideetje op te vatten om het op een kledingstuk te zetten. Ik heb het getekend en meteen in uitvoering gebracht. Ge krijgt er eentje cadeau. Moet ge mijn broek ook hebben?"

Erik (over Joke): "Ik heb nog nooit een kandidate geweten die zo straalt dat ze het hier leuk vindt". En Barbara: "Hopla!" Erik: "Jij ook. Bij jou weet ik het. Bij haar zie ik het."

Erik (tegen Joke): "Moppen over Limburgers vind je niet zo leuk". Joke: "Ja, komaan, het zijn altijd dezelfde moppen. Dat het traag gaat enzo. Kom eens met iets anders". Waarop Rik Verheye: "Ja, moppen maken over Limburgers… Uiteindelijk, het is zo’n beetje, allez, je zou beter geld inzamelen voor die mensen".

Stefaan (over de spelers): "Geweldig zo acteurs onder elkaar. Zo’n beetje een acteurskoppel met de puberende dochter".

Erik (tegen de jury): "Vond je het goed gerapt mijn Habiba?" En Stefaan: "Hoe rapper het gedaan was hoe beter".

Stefaan (na de vraag over grote Chinese steden): "Hong Kong? Da’s die grote aap toch?".

Rik: "Ja, ik ken mijn buren, Mark en Sofie. We maken muziek. Ik speel elektrische gitaar terwijl Mark op de muren zit te kloppen".

Joke (over haar quote dat Peumans en De Block voor lelijke kindjes zouden zorgen): "Excuses dat ik dat heb gezegd".

Hilarische momenten

Stefaan (slaat een eerste keer toe na de vraag of hij een callboy zou kunnen zijn): "Liever indiaan eigenlijk. Ik ga het liefst met de pluimen lopen, Erik. Neen, jong, zolang er veel bedrag op de factuur staat speel ik alles. Dat weet je ook hé. Zolang de catering goed is. Met een broodje krab ben ik content. En gij moet veel kunnen hé. Actie. Cut. En de rest doen wij. Wij lossen het wel op". Waarop Erik: "Ik moest één keer actie roepen en ik riep cut. Een scène met dertig acteurs".

Stefaan heeft een gedicht gemaakt voor Joke. Niet voor Barbara. "Vergeet Barbara, ze verdient geen gedicht. Fuck off". Hij herneemt dan het gedicht met een andere tekst. "Jouw guitige jeugdige lach. Not. Jouw energie als een witte pingpongbal. Not…"

Rik (onder de indruk van Stefaan): "Tegen wie babbel jij eigenlijk?" Stefaan: "Normaal tegen de psychiater, maar die komt vandaag niet".

De kantelmomenten

De openingsronde verloopt nog normaal, maar dan loopt het helemaal fout. Filip weet geen enkel antwoord te verzinnen op de vraag van Jelle Van Damme, Joke en Barbara halen drie goede antwoorden.

In de Puzzelronde vindt Filip maar één antwoord, maar ook de dames knoeien er op los.

Barbara speelt zich in een nagenoeg verloren positie door geen enkele foto te herkennen, omdat ze de link niet vindt. Joke is zo de grote winnares, nog voor de filmpjes-ronde.

In die ultieme ronde is het enkel Barbara die 120 seconden extra tijd binnenhaalt en zo op de hoogte komt van Filip. In de finale gaat het gesukkel verder, maar is het uiteindelijk Barara die verliest omdat ze te weinig weet over de grootste landen van Afrika. Filip mag verder, maar het is met de hakken over de sloot.

De eindscore (voor het finalespel)

Joke Emmers 357 sec.

Filip Peeters 226 sec.

Barbara Sarafian 222 sec.

De nieuwe finalist

Acteur Bill Barberis

De volgende finalisten

Maandag 18-12 Thibault Christiaensen (6 deelnames, 1 overwinning)

Dinsdag 19-12 Xavier Taveirne (6 deelnames, 5 overwinningen)

Halve finale 20-12 Goedele Wachters (8 deelnames, 4 overwinningen)

Finale Dalilla 21-12 Hermans (9 deelnames, 5 overwinningen)