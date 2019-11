Bar-Code gaat naar de finale van ‘Belgium’s Got Talent’: “We krijgen nu veel vrouwelijke complimentjes” Redactie

22 november 2019

13u00

Bron: TV Familie 0 TV Tijdens de audities van ‘Belgium’s Got Talent’ trakteerden de kijkers thuis Bar-Code al op een Golden Buzzer. En nu werden de jongens, die een mix brengen van onder meer gymnastiek, calisthenics en trampolinespringen, door stemmend Vlaanderen naar de finale gestuurd. ‘Een hele opluchting’, zegt Sebastiaan François (31), oprichter van Bar-Code.

Waren jullie eerst niet teleurgesteld ­omdat de jury niet voor jullie koos?

Dat viel wel mee. We wisten dat we dankzij het publiek nog een waterkans hadden. En we hebben dus veel mensen kunnen overtuigen om voor ons te stemmen. Super!

Jullie gespierde lijven springen in het oog. Vooral vrouwen hebben wellicht gretig gestemd.

Dat zou weleens kunnen, ja. (lacht) Maar er zijn ook veel jongens en mannen die ons cool vinden. Dat is zo’n beetje ­fiftyfifty. Al krijgen we inderdaad vaak complimenten van meisjes.

Op hoe jullie eruitzien?

Euh, ja. Maar ook over onze act, hoor!

Maakt dat jullie vriendinnen niet jaloers?

Och, nee. Die vinden dat wel grappig. Serieus: onze madammen trekken zich weinig aan van die vrouwelijke aandacht. En ze staan voor de volle 100 procent achter ons. Zij weten ook hoeveel we ervoor moeten doen en laten.

Zijn jullie allemaal ‘verkocht’?

Alleen ons jongste lid heeft nog geen lief. Kilian is 17. Die heeft nog tijd genoeg voor de liefde.

Als hij daar al de tijd voor vindt, want het is duidelijk dat jullie enorm veel oefenen.

Dat klopt , ja. Het is eigenlijk drie jaar geleden begonnen. Toen ben ik met Brecht en Anthony, de andere oprichters van Bar-Code, beginnen te trainen. We woonden samen in een huis en gingen geregeld naar de fitness. Maar we zochten eigenlijk al meteen een nieuwe uitdaging. En die vonden we in calisthenics.

Wat is dat ook weer precies?

Dan train je niet met apparaten, maar met je eigen lichaamsgewicht. Ik wilde dat vooral combineren met gymnastiek, gezien ik voordien aan trampolinespringen deed. ­Ieder van ons heeft z’n eigen specialiteit.

En nu richting de finale op 20 december! Hoe schatten jullie je kansen in?

Hm, moeilijk te voorspellen. Maar over die 50.000 euro hebben we toch al nagedacht. Dat geld is voor Bar-Code. Om extra materiaal te kopen, om onze acts nog spectaculairder te maken. En een deel van het bedrag zouden we onder elkaar verdelen, als een beloning voor al ons harde werk.