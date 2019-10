TV

Deze week hoog bezoek in de baktent van ‘Bake Off Vlaanderen’: enkele kinderen maakten een tekening van een taart die de bakkers op het einde van de dag op tafel moeten toveren. Een Mexicaanse fiësta-taart, een voetbal-thema, een stapel vol donuts of een verjaardagstaart opgedragen aan een overleden opa, de bakkers beginnen eraan met goede moed.