Bake Off-kandidaat Peter na huwelijks-aanzoek op tv:

“Drie maanden moeten zwijgen” Redactie

10 oktober 2019

Romantiek ten top in de vorige aflevering van 'Bake Off Vlaanderen': vrachtwagenchauffeur Peter Slight Jr. (40) vroeg via een verrassingsbrood zijn vriendin Vicky ten huwelijk.

“Het was heel zenuwslopend, want de opnamen waren al in juli. Ik heb dus bijna drie maanden moeten zwijgen, want dan pas kon Vicky de aflevering zien”, zegt Peter. “Ze schrok nogal toen ze ineens ‘Will you marry me’ op het scherm zag verschijnen. Gelukkig zei ze ja.”

Respect

‘Bake Off’ heeft veel betekend voor Peter. “Dankzij dat programma heb ik een aantal zaken kunnen afsluiten”, zegt hij. “Ik heb mijn overleden vader kunnen eren en dat heeft me rust gegeven. Na m’n echtscheiding had ik het zwaar, maar twee jaar geleden leerde ik Vicky kennen. Ze heeft mij en mijn drie kinderen fantastisch opgevangen. Ik heb zoveel respect voor haar.”