Backstage bij 'Tegen de sterren op': "Willen scoren is niet moeilijk, kunnen scoren wel"

01 februari 2018

06u00 0 TV Boudewijn die Bo wordt en Julie Van den Steen die de MIA’s presenteert. Het zijn twee actua-thema’s die vanavond in de eerste aflevering van een nieuwe reeks 'Tegen De Sterren Op' aan bod komen. Bekend Vlaanderen moet weer op zijn hoede zijn voor het VTM-sketchprogramma dat al aan een achtste seizoen toe is. Wij mochten mee backstage.

Topsfeertje dinsdagavond in de grote tv-studio van VTM in Vilvoorde. Terwijl wat kilometers verder aan de lopende band MIA’s worden uitgereikt, liggen Louis Talpe, Jonas Van Geel, Guga Baul en Nathalie Meskens in comfortabele zetels te relaxen. Of zijn het Jan Mulder, Marc Coucke, Dany Verstraeten en Julie Van den Steen die uitgenodigd zijn voor ‘Tegen De Sterren Op’? Wat verder nemen hairdressers Robrecht Vanden Thoren onder handen. Ze spannen eerst een soort ballon over zijn hoofd, waarna via een resem magische ingrepen plots een kaalkop tevoorschijn komt. De voorbode van wat eerst Boef en dan Dimitri Vegas moet worden. Straf werk van de dames. Ilse De Koe lijkt dan weer als twee druppels water op Ingeborg. Ze oefent het standje in dat blijkbaar bij haar instant-hit ‘Gratitude’ hoort.

Niet elke sketch kan een absolute voltreffer zijn Jonas Van Geel

"Het is telkens weer een blij weerzien met die zotte bende hier. We zijn aan het achtste seizoen toe, maar het blijft gewoon fijn", lacht Jonas Van Geel, net voor hij zich in een soort zak wurmt die hem wat meer op de rondborstige Marc Coucke moet doen lijken. "Elk jaar is het eerst en vooral even nadenken of we verder kunnen en moeten met 'Tegen De Sterren Op'. Maar omdat de groep nagenoeg intact is gebleven, beginnen we toch stilaan uit te kijken naar de kaap van tien jaargangen. Het is moeilijk om bij alle sketches een constant niveau aan te houden, ook al omdat we meer dan ooit fors op de actualiteit willen inspelen, waardoor je naast de pieken ook wel eens een dalletje hebt. Niet elke sketch, niet elke grap, kan een absolute voltreffer zijn. Het is, denk ik, eigen aan ons programma".

Nieuwe gezichten zorgen voor extra zuurstof Jonas Van Geel

"Na al die jaren weet ieder van ons waar hij goed in is, waar hij kan scoren. Het is ook goed dat er weer wat nieuwe gezichten bij zijn. Dat zorgt voor extra zuurstof en nieuwe ontdekkingen. Ik wist bijvoorbeeld niet dat Louis Talpe een geweldige imitator is. Een fijne ontdekking naast onze imitatiekoning Guga Baul".

"In principe is 'Tegen De Sterren Op' tijdloos’, zegt Jonas. "Mensen komen en gaan. Zeker in de media en in de politiek. Dat is de vijver waar wij het meest in vissen. We moeten enkel goed opletten dat we er precies dat uithalen wat een prima verhaaltje oplevert. Dat is spannend en vergt inzet. Willen scoren is niet zo moeilijk, kunnen scoren is minder evident."

Iets nieuws

"We proberen elk jaar iets nieuw te vinden. Precies daardoor zijn typetjes als Regio en Christoff wereldberoemd in Vlaanderen geworden. Maar je moet zo’n typetje wel eens laten gaan. Maar dan dient een Lieven Van Gils of Marc Coucke zich wel aan (lacht)."

Vanavond in de eerste ‘Tegen De Sterren Op’

Een spervuur van bekende en nieuwe typetjes in de start van een nieuw seizoen ‘Tegen De Sterren Op’. Louis Talpe is Jan Mulder én de helft van de Boxy broers én Vlaanderens tv-lieveling James Cooke én VRT’s Amerika-specialist Björn Soenens.

Jonas Van Thielen leeft zich uit als politicus Ben Weyts én Wouter Van Besien, als Urbanus én als Kim Jong-Un. Ilse De Koe kruipt in het vel van Nathalie Meskens en van Ingeborg.

Het MIA’s-Feest blijkt ook nog niet afgelopen. Dimitri Vegas (Robrecht Vanden Thoren) en Like Mike (Chris Van Espen) nemen zowaar alle prijzen mee naar huis, tot verbazing van Julie Van den Steen (Nathalie Meskens).

De immer jeugdig uitziende Dany Verstaeten (Guga Baul) loodst de kijker doorheen de actualiteit en staat o.a. stil bij het nieuws over Boudewijn die Bo wordt.

Jan Mulder (Louis Talpe) en Marc Coucke (Jonas Van Geel) zijn de Statler & Waldorf van de eerste aflevering. Van Geel trekt ook het kostuum van Jeroom aan. En Nathalie Meskens laat Dokter Bea weer helemaal tot leven komen.

