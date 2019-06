Back to basics in ‘Met Vier In Bed’ op domein Het Warredal: “We leren onze gasten weer trager te leven”



Redactie

25 juni 2019

06u01

Bron: Dag Allemaal 0 TV ‘Met Vier in Bed’ onthult deze week enkele verborgen parels in de provincie Limburg. En verborgen betekent soms ook verrassend. Zo runnen Kristel en haar assistente Els op domein Het Warredal in Neeroeteren een ‘next level glamping’-project. Je verblijft er in houten cabines met basic comfort, voor het betere terug-naar-de-natuur-gevoel.

Sinds vorige zomer zitten in Neeroeteren 29 houten chalets verscholen tussen het Limburgse bronsgroen eikenhout. De units maken deel uit van Het Warredal, een domein van 24 hectare waar eerst alleen een manege gevestigd was, nadien ook adventure-opportuniteiten en waar je nu dus ook kan logeren in het zogenaamde Nutchel-gedeelte. ‘Mijn vader heeft als zakenman altijd de hele wereld rondgereisd’, vertelt Kristel. ‘Een van die reizen bracht hem naar Slovenië, en daar ontdekte hij dit concept met houten cabines. Stelselmatig ontstond het idee om deze verblijfsvorm te integreren in het domein.’

Wie grote luxe verwacht, moet niet bij jullie zijn.

Het is back to nature, back to basics. De chalets hebben geen televisie, geen wifi en slechts één stopcontact om eventueel de gsm op te laden. Dat betekent niet dat je spartaans gehuisvest bent. We hebben veel aandacht besteed aan goede bedden, er is een douche aanwezig en je kan er koken. Eigenlijk leren we onze gasten ontkoppelen en weer te genieten van de rust en elkaar. We hebben een heel gevarieerd publiek: koppels, gezinnen met kinderen, senioren maar ook singles of bedrijven die hun werknemers een teambuilding aanbieden. We hebben overigens ook een klein wellness-deel, maar de gasten moeten wel zelf de hot tub en sauna opstoken.

’s Avonds moeten ze ook zelf de olielampen aansteken, en de kachel aanmaken tijdens de winter. Het draait hier rond bewust bezig zijn met jezelf en weer trager leren leven.

Hoe makkelijk is het doorgaans voor de gasten om zich onder te dompelen in die levensstijl?

De meesten zijn dat heel snel gewoon. Meestal zijn ze ook specifiek op zoek naar wat wij aanbieden. Onthaasten, ontstressen, even midden in in de natuur leven. Ze komen hier gestresseerd aan, uit de file of rechtstreeks van hun werk, maar die zorgen zie je snel van hun schouders glijden. Ze lenen bij ons gezelschapsspelletjes, hebben boeken bij om te lezen en maken wandelingen. Of ze gaan kijken naar de paardenstallen in het hippisch centrum, bezoeken de kinderboerderij of trekken naar de zwemvijver. De meesten missen internet trouwens niet tijdens hun verblijf. Wie écht niet wil afkicken, kan aan de receptie terecht voor wifi. Maar slechts weinigen maken daar gebruik van.