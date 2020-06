Baby Shark krijgt eigen tv-reeks op Nickelodeon BDB

25 juni 2020

18u49

Bron: ANP 0 TV YouTube-hit Baby Shark krijgt een eigen kinderserie. Nickelodeon gaat 26 afleveringen van een half uur maken. Dat meldt Variety.

De aankondiging van een tv-serie voor Baby Shark werd in 2019 al gedaan, maar Nickelodeon heeft nu officieel groen licht gegeven voor de productie. De ‘Baby Shark's Big Show!’, zoals de serie onder voorbehoud gaat heten, volgt de avonturen van de babyhaai en zijn vriendje William in de onderwaterwereld. De serie verschijnt in 2021 op de peuter- en kleuterkanalen van Nickelodeon.

De originele Baby Shark-video is van Koreaanse makelarij en ging in 2016 viral op YouTube. Het liedje, met bijbehorend dansje, is met bijna 5,8 miljard kijkers een van de meest bekeken video's aller tijden op het platform.

