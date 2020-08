Baba Yega neemt nu ook deel aan ‘Holland’s Got Talent’ BDB

26 augustus 2020

18u16 0 TV In 2016 wonnen ze ‘Belgium’s Got Talent’ al, maar nu wil de dansformatie Baba Yega ook de harten van onze noorderburen veroveren. Met een gloednieuwe act maken de West-Vlamingen zaterdagavond hun opwachting in ‘Holland’s Got Talent’.

Baba Yega lijkt stilaan bezig met een Europese tournee langs de ‘Got Talent’-auditierondes. Nadat ze in Vlaanderen in 2016 de talentenjacht met de vingers in de neus wonnen, nam de formatie ook deel aan het Duitse ‘Das Supertalent’ - goed voor een tweede plaats - en ‘Britain’s Got Talent’, waar de groep in de halve finale eindigde. Daarna namen ze ook nog deel aan ‘World’s Got Talent’, de Chinese editie van de show, goed voor een bereik van 210 miljoen kijkers.

En nu is dus Nederland aan de beurt. In de eerste aflevering van de nieuwe reeks van ‘Holland’s Got Talent’, die zaterdagavond wordt uitgezonden op zender RTL 4, probeert Baba Yega alvast juryleden Ali B en Paul De Leeuw te overtuigen met een verrassende dansact.

