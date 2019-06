Bab Buelens verlaat ‘Familie’: "Emma gaat niet dood, dus ik kan nog altijd terugkomen" Jan Ruysbergh HL

11 juni 2019

00u00 24 TV Trouwe kijkers van 'Familie' voelden het de laatste weken misschien al een beetje aankomen: Emma Verdonck, het personage van Bab Buelens (25), stapt uit de VTM-soap. De actrice heeft haar laatste opnamedag zelfs al achter de rug. "Het voelde als een liefdesbreuk", zegt de actrice, die nu een onzekere toekomst tegemoet gaat, in Dag Allemaal.

Vier jaar en elf maanden, zo lang vertolkte Bab Buelens het personage van Emma. "Het was oorspronkelijk als een gastrol bedoeld", vertelt ze daarover. "Maar toen bleek dat ik langer zou blijven, heb ik wel uitdrukkelijk gevraagd om mij een échte soapverhaallijn te geven." En die kreeg ze ook: "Er was de tienerzwangerschap, ik werd aangereden en was een tijd verlamd, mijn vader heeft mij geslagen, mijn vriend is gigolo geweest, ik heb kinderen ontvoerd, ik ben vreemdgegaan met Lucas... Twee keer zelfs. Ik denk dat de scenaristen echt niet meer wisten wat ze nog konden doen met Emma."

Toch stond ze ook zelf achter een vertrek uit de VTM-soap. "In oktober heb ik met de bazen een gesprek gehad over hoe het nu verder moest, en zowel voor hen als voor mij was het duidelijk dat het wel goed was geweest. Ik ga iedereen heel hard missen, maar ik voel wel: ik ben jong, het is goed dat ik nu de kans krijg om eindelijk weer andere dingen te gaan ontdekken. Dus ik ben ook heel excited."

Bab heeft sinds kort een nieuwe vriend. Een nieuwe job heeft ze daarentegen nog niet op het oog. "Die onzekerheid maakt me wel angstig, ja. Ik heb vorig jaar een appartement gekocht en dat moet afbetaald worden, natuurlijk. Maar aan de andere kant vind ik het vooral spannend om te zien wat er allemaal op mijn pad zal komen. Ik besef intussen dat ik, net als mijn vrienden met wie ik studeerde, weer voor mijn dromen kan gaan."

YouTube-filmpjes

En die dromen zijn talrijk. "In september ga ik, als alles vlot gaat, met een vriendin een videoproject lanceren: YouTube-filmpjes voor jonge mensen, meer kan ik er nog niet over verklappen. En ooit zou ik heel graag een hotel willen openen, daar droom ik al van kindsaf aan van. En meer presenteren. En acteren ook, natuurlijk. De opnames van de nieuwe 'F.C. De Kampioenen'-film zijn bijvoorbeeld ook al afgerond." Bovendien overweegt ze om haar muzikale ambities opnieuw uit de koelkast te halen. "Vorige week heb ik voor het eerst in lange tijd weer achter de piano gezeten en muziek geschreven.” Toch wil Bab de deur richting 'Familie' niet helemaal afsluiten. "Emma gaat niet dood, dus ik kan over een paar jaar nog altijd terugkomen.”

En toch sterft er iemand in de seizoensfinale (zeggen sommige fans)

Een uitspraak van Jasmijn Van Hoof (Stefanie) over de nakende seizoensfinale van ‘Familie’ zorgt bij de kijkers voor speculaties. “Op het einde van de finale zal de kijker denken dat er tien mensen het leven zullen laten”, zei ze in een interview.

“Er valt zeker minstens één dode”, concluderen ‘Familie’-fans op online fora. De makers zochten immers een echte begrafenisondernemer om in een aflevering te figureren. De opname van die uitvaart is al achter de rug, maar wie ten grave werd gedragen, bleef geheim. Dat zorgt voor speculaties. Zo denken sommige fans dat de baby van Marie (Lien Van de Kelder) zal sterven. Anderen gokken dat niet de baby, maar Marie zelf zal sneuvelen na een confrontatie met Iris (Marianne Devriese).

Maar er zijn nog meer kandidaat-slachtoffers. Stefanie zelf, bijvoorbeeld. Die wordt al weken achtervolgd door een pyromaan. Al kan ook Jelle (Felix Jamaels) sterven. Hij experimenteert met drugs en belandde al in het ziekenhuis. En onlangs raakte bekend dat de acteur de reeks verlaat. Guido kan ook nog altijd door het lint gaan als hij ontdekt dat zijn huwelijk met Emma niet doorgaat vanwege Lucas.