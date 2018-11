Bab Buelens is online reporter bij 'Dancing with the Stars’: "Ingestudeerde pasjes? Niets voor mij" HL

00u00 0 TV Achter de schermen bij 'Dancing with the Stars' loopt ook Bab Buelens (24) rond. De 'Familie'-actrice presenteert er de pre- én aftershow op vier.be. "Zelf op de dansvloer? Laat mij maar aan de zijlijn staan."

"Mijn eigen show mogen presenteren is natuurlijk super. Zeker omdat ik nu ook eens voor VIER mag werken. Niet dat ik in hokjes denk, maar ik beschouw het toch als een mooi compliment. Ik heb gelukkig wat ervaring. Achter de schermen bij 'K3 zoekt K3' maakte ik drie jaar geleden een soortgelijk programma. Bovendien stond ik ook al eens aan de andere kant. Toen ik 11 jaar geleden deelnam aan 'Junior Eurosong', werd ik ook gevolgd door een cameraploeg. Ik weet dus hoe leeg je je voelt na elke repetitie, opname of uitzending. Dan wil je vaak gewoon alleen zijn. Vandaar dat ik de kandidaten bij 'Dancing with the Stars' hun vrije momenten gun en me niet te opdringerig opstel."

Hoe zit het met de danskunsten van Bab zelf? "Ik ga heel graag uit en beperk me dan nooit tot wat bijpraten in een hoekje of staren naar de anderen. Nee, dan kan je me altijd op de dansvloer vinden. Maar ingestudeerde danspasjes? Nee, daar ben ik niet goed in. In mijn jeugd heb ik ooit één dansles gevolgd, maar na afloop besefte ik dat het me niet interesseerde. Ik hou van freestyle!(lacht) Laat mij maar alles volgen vanop de zijlijn."

'Dancing with the Stars', vanavond om 20.35 uur op VIER.