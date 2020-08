Axel Daeseleire verblijft vijf dagen in werelden die doorgaans gesloten blijven: “Goed heb ik daar toch nooit geslapen” Jacob De Bruyne

31 augustus 2020

06u15 0 TV In ‘Axel gaat binnen’ duikt Axel Daeseleire (51) onder op plaatsen die normaal gezien gesloten blijven voor de buitenwereld. Dat doet hij vijf dagen, maar ook vier nachten. “Je bouwt zo sneller een vertrouwensband op, maar echt goed heb ik er toch nooit geslapen.”



Het is niet de eerste keer dat de acteur zich onderdompelt in een wereld die niet de zijne is. Hij liet zich al gewillig oplichten in het buitenland in ‘Axel opgelicht’ en probeerde daklozen uit de nood te helpen in ‘Project Axel’. Maar toch is het dit keer anders, vindt de acteur. “Ik ga deze keer geen temperatuur opmeten, maar mee de temperatuur maken”, zegt Axel. “Het zijn kleine gemeenschappen waar ik even deel van uitmaak en die zijn telkens anders. Geen enkele ervaring kan je over dezelfde kam scheren. Maar intens was het zeker.”

Ik kan je verzekeren: als men je een kamer binnen leidt die vervolgens in het slot gedraaid wordt, geeft dat een behoorlijk onbehaaglijk gevoel voor de rest van de nacht hoor Axel Daeseleire

Axel logeert vijf dagen en vier nachten in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek, een woonzorgcentrum, een revalidatiecentrum, een crisisopvang voor drank- en drugsverslaafden, een centrum voor mensen met een verstandelijke handicap en een forensisch psychiatrisch centrum. “Dat je er ook blijft slapen maakt wel degelijk een verschil”, zegt hij. “Eten, slapen, niksen... Als je alles samen doet schept dat een band. Dat is helemaal anders dan er ‘s avonds de deur achter je dicht trekken als je klaar bent met filmen. Je bouwt sneller een vertrouwensband op en dat zorgt ook voor diepere verhalen.”

Lange nachten

Al waren die nachten niet de beste uit zijn leven. “Nee, echt goed heb ik er nooit geslapen”, lacht Axel. “Te warme kamers, oncomfortabele bedden... Het waren vaak lange nachten. Bovendien kan ik je verzekeren: als je een kamer binnen geleid wordt die vervolgens in het slot gedraaid wordt, geeft dat een behoorlijk onbehaaglijk gevoel voor de rest van de nacht. Dat moet je hebben meegemaakt om het te weten.”

Naar zijn strot, maag en geslachtsdelen grepen de verhalen hem, vertelt de acteur. “Nooit ben ik ergens fluitend binnengewandeld”, aldus Axel. “Echt ‘leuk’ was het nooit, maar ik voelde me wel geprivilegieerd. Er op terugkijkend vond ik het vooral een intense ervaring. Dat vertellen mensen die hebben meegedaan aan ‘Big Brother’ vast ook, maar geloof mij, dit was anders.”

