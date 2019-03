Axel Daeseleire probeert een vrouw te kopen: "Een seksslavin was geen probleem, een echte partner bleek moeilijker" AXEL DAESELEIRE PROBEERT IN 'TRAFIEK AXEL' EEN VROUW TE KOPEN Redactie

07 maart 2019

00u00 0 TV De afgelopen weken probeerde Axel Daeseleire (50) in het VIER-programma 'Trafiek Axel' op malafide manieren een kind en een wild dier te kopen. Vanavond duikt hij onder in de wereld van de vrouwenhandel. En daarvoor hoeft hij zelfs niet naar India of Namibië te reizen. Want in Oekraïne zijn vrouwen al voor 3.000 euro te koop.

"Dat je een brood kan kopen bij de bakker, dat weet iedereen. Maar er zijn ook heel wat minder evidente dingen", legt Axel uit. "Ik vond het vooral belangrijk dat we in 'Trafiek Axel' onderwerpen kozen die op de één of andere manier dicht bij de leefwereld van de kijker liggen. Wapens en drugs zijn voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bedshow, maar de liefde is dat niet. Er zijn heel wat mensen die hier geen partner vinden, waardoor ze het op een andere manier proberen. Soms lijkt de aankoop van een vrouw dan de oplossing. Wat ik daar zelf van vind, doet er in dit geval niet toe. We wilden vooral het mechanisme achter de vrouwenhandel blootleggen en de kijker wijzen op de belangrijkste valkuilen."

Dus trok Axel naar de Zuid-Oekraïense stad Odessa aan de Zwarte Zee, die bekendstaat om z'n vrouwenhandel. Hij zou er aanvankelijk een afspraakje hebben met de plaatselijke Elena. Het contact vanuit België verliep bijzonder vlot, maar eenmaal in Oekraïne viel de 'date' helemaal in het water. Brute pech. Alhoewel, via via kwam Axel te weten dat er een hele maffia-industrie opgebouwd is rond de vrouwenhandel in Odessa. "Ik kreeg te horen dat je op bepaalde plekken voor 3.000 à 4.000 euro een vrouw kan kopen. Omdat ik dat zelf met m'n eigen ogen wilde zien, ben ik naar een zigeunerdorp getrokken in de buurt van Odessa. Ik kan je verzekeren: dan voel je je niet op je gemak. Je komt terecht in een vrij gesloten gemeenschap. We begaven ons op dat moment in het hol van meerdere leeuwen. Maar meer ga ik er nog niet over vertellen. De mensen moeten straks nog kijken."

Trouwbeurs

Na zijn bezoek aan het zigeunerdorp valt vanavond ook nog te zien hoe Axel naar een maandelijkse 'trouwbeurs' in de havenstad trekt. Axel ontmoet er verschillende vrouwen die allemaal zonder verpinken zijn echtgenote willen worden. Al kost dat - uiteraard - geld. Als de Antwerpenaar één van de dames wil meenemen naar België, dan moet hij daar 100 euro per dag voor neertellen. Volgens de organisatrice van de trouwbeurs zijn deze dames trouwens geen prostituees, maar dromen ze oprecht van een ander leven in het buitenland. "Of ik nu meer begrip heb voor die vrouwen en hun beweegredenen? Laat het mij zo zeggen: niets menselijks is mij vreemd", zegt Axel. "Dat is voor mijzelf de slagzin geweest om overeind te blijven tijdens deze reportages. Voor geld is er heel veel mogelijk, zelfs dingen die je onmogelijk acht."

In rol blijven

"Specifiek in deze aflevering was ik het meest gechoqueerd hoe gemakkelijk ik aan een seksslavin kon geraken. Ik kon zonder moeite eigenaar worden van zo'n vrouw, haar meenemen naar huis en ermee doen wat ik wilde. Als ik dat had gewild, dan was dat op een paar uur beklonken. Maar als ik zei dat ik écht op zoek was naar een partner, met de bedoeling om op termijn te trouwen, dan werd het een pak moeilijker. Begrijpen wie begrijpen kan, maar ik vind dat hallucinant. We moesten iedere keer dan ook zeggen dat we geen blonde of donkerharige seksslavin wilden. Wij bleven echt de focus houden op een partner. En die vrouwenhandelaars vielen iedere keer uit de lucht, want ze begrepen dat niet."

"Hoe wraakroepend de situatie ook is, het belangrijkste is steeds dat ik in mijn rol blijf. Ik heb meer dan eens mijn bedenkingen gehad bij alles, maar dat mocht ik vooral niet tonen. Als ik dat had gedaan, dan had ik ook serieus in de problemen gezeten."