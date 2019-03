Axel Daeseleire koopt illegale steroïden in Vlaamse fitness: "Gewoon over de toonbank gekocht” TK

Hoe gemakkelijk geraak je in Vlaanderen aan anabole steroïden? Axel Daeseleire onderzoekt het deze week in 'Trafiek Axel'. Al snel blijkt dat de illegale producten heel simpel te bestellen zijn in Vlaamse fitnesscentra.

Op vraag van Daeseleire stapt een medewerker lukraak een fitnesszaak binnen en vraagt de uitbater om dianabol en sistenol, twee populaire stoffen die het lichaam drastisch veranderen. En ze hebben meteen prijs: de man achter de toonbank heeft een contactpersoon die het goedje kan bestellen. Enkele dagen later komen Daeseleire en zijn kompaan de producten ophalen, die gewoon over de toonbank van de fitnesszaak worden verhandel. “Ongelofelijk”, reageert Daeseleire. “In de eerste de beste fitness die we tegenkomen.”