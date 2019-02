Axel Daeseleire inspecteert zwangere vrouw die haar baby verkoopt: “2.500 euro voor de foetus” TK

20 februari 2019

Axel Daeseleire ontmoet donderdag in ‘Trafiek Axel’ in Noord-India een 25-jarige vrouw die haar ongeboren kind te koop aanbiedt. Om geloofwaardig over te komen gaat Daeseleire tot het uiterste om zeker te zijn dat ze echt zwanger is. Hij wrijft over de buik van de vrouw die er wezenloos bijstaat, terwijl de verkoper over de prijs begint. “100 euro per maand tot de levering”, zegt de fixer droogweg. “2.500 voor de foetus.”