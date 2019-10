Exclusief voor abonnees Axel Daeseleire en Sergio Herman gaan op culinaire wereldreis: "Met als ontbijt: teelballen van schaap" Mark Coenegracht

09 oktober 2019

00u00 1 TV De wondere avonturen van een topchef en van een acteur. Dat is de rode draad door 'Sergio & Axel: van de kaart', het nieuwe culinaire reisprogramma van het duo Herman-Daeseleire. Tijdens hun zoektocht naar bekende en onbekende smaken komen ze niet alleen elkaar, maar ook zichzelf voortdurend tegen.

Ogenschijnlijk hebben de twee weinig met elkaar. De ene tovert al 25 jaar 'lekkere heregjes' uit zijn koksmouw, met een resem restaurants en twee Michelinsterren als resultaat. Maar ook met amper tijd om de wereld te ontdekken. De andere werd vooral bekend als slechterik in Vlaamse films en reeksen. Hij schildert, baat een galerij uit en is een ervaren globetrotter. Sergio Herman (49) en Axel Daeseleire (50) werden door VTM aan elkaar geklikt en op culinaire wereldreis gestuurd, voor een ontdekkingstocht naar bekende en onbekende smaken. Met tussenstops in Japan, Thailand, India, Mexico, Libanon en Scandinavië. Het duo komt elkaar en zichzelf voortdurend tegen. Soms pittig, licht explosief, soms verrassend boterzacht en bijwijlen bitterzoet.

Kleine kantjes

"Ik kende Axel enkel van zijn opvallende rol in de tv-reeks 'Matroesjka's' en van zijn sporadische bezoeken aan ons restaurant, waar ik al eens een korte babbel met hem had. Maar echt kennen? Nee", vertelt Sergio. "Aanvankelijk was ik verrast en benieuwd. Achteraf was de match duidelijk. We zijn volledig complementair. Het kan vreemd klinken, maar ik heb de grootste tijd van mijn leven in de keuken gestaan en, zo weet ik nu, veel te weinig gereisd. Axel is een globetrotter, weet veel van cultuur. Ik dan weer veel van food. Dat levert een vreemde, maar wel leuke mix op."

"Uiteraard hebben wij anders gereisd dan je normaal doet", maakt Axel duidelijk. "Doorgaans wil je zon en rust. En nu en dan ook mensen ontmoeten, lekker eten en het land en de mensen leren kennen. Rust zat er voor ons niet in. Maar de lokale mensen waren wel voortdurend de brug tussen de dada van Sergio en die van mij. Ik ben ook wel geïnteresseerd in wat er te eten valt, maar zijn focus is helemaal eten. Sergio heeft me culinair volwassen gemaakt. Waarvoor grote dank. Vóór dit programma at ik gewoon graag en gulzig, maar ontroering hoorde daar niet bij. Mijn reisgenoot heeft me geleerd dat je ook op gevoel kan koken. Hij vertrekt gewoon van de smaak en durft niet voor de hand liggende dingen te combineren."

