Axel Daeseleire duikt onder in de wereld van schimmige handel: "Tegen de juiste prijs is alles te koop"

21 februari 2019

"Tegen de juiste prijs is alles te koop in de wereld. Zelfs een kind. Regels en wetten spelen niet mee. Enkel geld bepaalt wat mogelijk is en wat niet." Dat vertelt Axel Daeseleire (50), die voor het nieuwe VIER-programma 'Trafiek Axel' maanden onderdook in de wereld van schimmige handelspraktijken.

Van 'Project Axel' naar 'Trafiek Axel'. Nadat Axel Daeseleire vorig jaar Antwerpse daklozen hielp te overleven, gaat hij nu internationaal op zoek naar illegale handelspraktijken. Nu kruipt de Antwerpse acteur, presentator, dj en reportagemaker dus ook in de huid van onderzoeksjournalist. En dat doet hij onder de vleugels van Eric Goens en Het Nieuwshuis.

Een wapen, een kind, een wild dier, een orgaan, een vrouw of een nieuwe identiteit: met het juiste bedrag is alles te verkrijgen. "Wij focussen ons voor deze reeks op handel die controversieel, niet evident of maatschappelijk onaanvaardbaar is", zegt Axel. "We zijn bewust ver weggebleven van drugs en wapens, omdat zulke zaken te eenvoudig zijn om aan te schaffen."

Broodje aap

"We laten zien dat het geen broodjeaapverhalen zijn, maar dat het écht bestaat. Hoe zit die handel in elkaar, wie zijn de slachtoffers, wie zijn de betrokkenen en wie organiseert het? Dat zijn de vragen die wij in 'Trafiek Axel' stellen. En beantwoorden."

"Hoe we dat aangepakt hebben? Op de redactie van Het Nieuwshuis, het productiehuis van Eric Goens, hebben we lang nagedacht welke onderwerpen wij wilden behandelen. Eens dat vastlag, hebben we uitgezocht waar we precies moesten zijn. Dan kom je onvermijdelijk terecht bij fixers: mensen die ter plaatse de weg vrijmaken. Daarna moet je zelf ter plekke gaan en je voordoen als geïnteresseerde koper. Zo goed als alles is compleet illegaal en moet dus met verborgen camera's gefilmd worden. Enkel het item over het schieten van exotische dieren hebben we in Namibië open en bloot kunnen filmen. Een slappe koord, toegegeven, want ethisch had en heb ik het daar moeilijk mee. Maar de wet is de wet. Ik hoop dat de kijker kritisch zal meekijken en vragen zal hebben bij alles wat we daar hebben gehoord en gezien. Het is wel degelijk moord, hé. Zo'n beest wordt niet voor het goede doel neergelegd, ook al willen ze het zo uitleggen."

Kindslaafjes

"Natuurlijk hoop ik vooral dat onze reportages discussies gaan losweken. Dat is absoluut de bedoeling. Ik kan me niet voorstellen dat je onbewogen kan blijven als je ziet hoe gemakkelijk wij een kind of een orgaan kunnen kopen. Dat is georganiseerde misdaad. Niet meer, niet minder."

"Uiteraard hebben we uiteindelijk geen kind gekocht", stelt Axel gerust. "Maar we zijn wel ver gegaan én geraakt. En niet alleen in afstand. Dat zal héél duidelijk zijn. Ik ben verschoten hoe snel en vlot we tot bij het handeltje geraakten. Je moet enkel de juiste contacten hebben."

"De grootste klanten in India om een kind te kopen, zijn trouwens Indiërs, hé", wil Axel nog kwijt. "Dat kost hun minder dan een butler aan te werven. Zo krijg je vanzelf kindslaafjes. (diep zuchtend)"

Of een mens niet depressief wordt door zoveel ellende? "Neen. Realistisch, dat wel. De ervaringen hebben me rijker gemaakt", zegt Axel. "De wereld is zoals hij is. De toestand is ernstig, maar niet hopeloos."

'Trafiek Axel’, 20.35 uur op VIER