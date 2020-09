Axel Daeseleire bezoekt zwaar verbrande Yashnoor (11): “De frietketel viel over mij” SDE

21 september 2020

08u23

Bron: VTM 2 TV In ‘ In ‘ Axel Gaat Binnen ’ brengt Axel Daeseleire deze week een bezoekje aan het Brandwondencentrum. Hij maakt er onder meer kennis met de 11-jarige Yashnoor. “Dit is heftig."



De elfjarige Yashnoor kreeg een frietketel over haar en dat zorgde voor hevige derdegraads brandwonden. Ze doet haar aangrijpend verhaal in ‘Axel Gaat Binnen’. “Ik was aan het spelen en die viel over mij", vertelt het meisje. “We zijn eerst naar (het ziekenhuis) in Leuven gegaan, maar ik ben dan naar hier gekomen omdat m'n hand niet meer goed was. Het stond in een andere positie. Dan hebben ze me hier geopereerd." Tijdens die operatie werd ook huid van haar buik gebruikt.

“Dat zijn ongelukken die vaak gebeuren zonder dat mensen erbij stilstaan”, vertelt kinesitherapeute Anita Paridaens. “Frituurolie, kinderen die te dicht in de buurt komen bij barbecues,... Mensen zijn vaak niet goed voorbereid. ‘Eerst water en de rest komt later’, dat moeten mensen echt goed beseffen.”

Axel is onder de indruk van de ontmoeting met Yashnoor. “Het is heftig om zo'n kind te zien, dat over haar hele lijfje verbrand is. En dan nog zo’n niet voor de hand liggende procedure...”

‘Axel Gaat Binnen’, 20.40 uur op VTM.

