Axel Daeseleire bekent dat hij worstelde met verslaving: “Er is een periode geweest dat ik bijna elke dag dronk” SDE/KD

15 november 2019

13u12

Bron: VTM 0 TV In ‘Wat een Dag’ lichtte Axel Daeseleire een tipje van de sluier op over zijn nieuwe programma, dat voorlopig ‘Five Days Inside' heet. Daarin brengt de acteur en presentator vijf dagen door in moeilijk toegankelijke plaatsen, waaronder een crisiscentrum voor mensen die verslaafd zijn aan verdovende middelen. Het kwam dicht bij huis voor de presentator. “Er is een periode geweest dat ik elke dag dronk”, bekende hij.

Axel bezocht onder meer al De Lovie in Poperinge, een instelling voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, een brandwondencentrum en het Psychiatrisch Centrum in Gent-Sleidinge, een crisiscentrum voor toxicomanie (verslaving aan verdovende middelen, red.). En dat laatste bezoek bracht herinneringen naar boven bij de presentator. “Ben jij verslaafd aan iets?”, vroeg Davy aan Axel. “Geweest, ja", geeft het schermgezicht toe. “Ik heb gerookt en als ik eerlijk ben, is er ook een periode geweest waar ik bijna dagelijks alcohol dronk. Ik ben niet zo’n fantastische slaper. Toen dacht ik dat ik rapper in slaap zou vallen als ik een glas dronk.” Die tactiek bleek echter niet te werken en dus gooide Axel het over een andere boeg.

Het programma ‘Five Days Inside’ zal pas in maart of april 2020 op VTM te zien zijn.