Avontuur in 'Animalitis': nieuwsgierige neushoorns komen wel héél dichtbij

14 mei 2018

In de eerste aflevering van 'Animalitis' gaat Dieter Coppens op stap met Nele Sabbe, een wildlife dierenarts met thuisbasis in Zuid-Afrika. Zij neemt Dieter mee naar een opvangcentrum voor gestroopte neushoorns en laat hem de dieren zien. Maar neushoorns zijn nieuwsgierig en ze komen al snel dichterbij. Dieter is niet volledig op zijn gemak.

'Animalitis', vanaf vanavond (maandag) 4 weken lang om 20u40 op Eén.