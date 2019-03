Australische presentator erg emotioneel na aanslag Nieuw-Zeeland: “Ik ben bang en enorm teleurgesteld” TK

16 maart 2019

11u28

Bron: News Australia 0 TV Waheed Aly, de presentator van de Australische nieuws- en talkshow The Project, was gisteren erg emotioneel na de aanslag in Christchurch, die het leven kostte aan 49 mensen. Hij vocht zichtbaar tegen zijn tranen en vertelde dat hij bang en ontdaan was, maar ook allerminst verrast.

De presentator vertelde zichtbaar aangedaan dat hij een hele dag lang geweigerd had om iets te zeggen over de aanslag die Brenton Tarrant gisteren pleegde. De man schoot in totaal 49 mensen dood aan twee moskeeën. “Ik heb het de hele dag afgewezen, maar uiteindelijk voelde ik een overweldigend gevoel van verantwoordelijkheid”, stak Waheed - een prominente Australische journalist en zelf moslim - van wal. “Dit zullen niet mijn beste woorden zijn. Ik kan zeggen dat ik ontdaan en bang ben, en dat ik overmand ben door radeloosheid. Maar het zou onwaar zijn om te zeggen dat ik geschokt ben. Er is niets dat me schokt van de aanslag in Christchurch.

Aly vertelde dat hij ook niet geschokt was toen zes mensen doodgeschoten werden aan een moskee in Quebec twee jaar geleden, of toen een man met een bestelwagen een Londense moskee binnenreed. “En ik was niet geschokt toen 11 joden doodgeschoten werden in een synagoge in Pittsburg vorig jaar, of toen negen christenen omkwamen in een kerk in Charleston. De aanslagen zaten eraan te komen.”

De presentator bezocht gisteren zelf nog een moskee in Melbourne, zoals hij elke vrijdag doet. “Toen wist ik hoe die mensen zich gevoeld moeten hebben. Ik weet hoe stil en introspectief die mensen waren toen ze plotseling neergemaaid werden.” Hij denkt dat de dader zijn moment erg goed had uitgekozen. “Zo'n stil bidmoment gebeurt elke week op hetzelfde moment. De aanwezigen waren even weg van de wereld, compleet hulpeloos. Alsof je op vissen in een ton schiet. Het is echt angstaanjagend, want wij moslims zullen niet stoppen met naar de moskee te gaan.”

Waheed las ook het manifest van Brenton Tarrant, dat volgens hem erg leek op de opmerkingen die senator Fraser Anning na de aanslag publiceerde. De man werd hard aangepakt voor zijn uitspraken, die de schuld eigenlijk bij de moslims legt, maar weigert zich te verontschuldigen. Daarom richtte de presentator zich tot de politici. “Jullie praten al jaren over hard optreden tegen terrorisme en de gemeenschappen die terrorisme steunen. Verander nu jullie toon niet, maar toon ons hoe hard jullie kunnen zijn. Nu moeten we samenkomen, nu we begrijpen dat dit geen spel is. Terrorisme kiest zijn slachtoffers niet selectief uit, we zijn één gemeenschap. Woorden die mensen uit elkaar halen en bepaalde groepen demoniseren, zetten ons alleen maar tegen elkaar op. En dat heeft zijn gevolgen, ook al zijn we niet diegenen met de vinger aan de trekker.”