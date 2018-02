Australische 'Blind Getrouwd' in lastig parket: al drie affaires met andere kandidaten MVO

21 februari 2018

08u16 0 TV Net als bij ons is ook de Australische versie van 'Blind Getrouwd', 'Married at first sight', een kijkcijferkanon. Maar niet om dezelfde reden...

Waar het programma in ons land al veel successen kende, loopt het in Australië helemaal fout. De koppels die met elkaar gematcht werden, moesten niet veel van elkaar weten. In plaats van hun kersverse huwelijken te redden, begonnen verschillende kandidaten een affaire... met ándere 'Blind Getrouwd' kandidaten.

Zo zijn er Troy en Carly, die na het programma al verschillende keren knuffelend en kussend gespot zijn. Carly werd gematcht met ene Justin, maar had toch meer oog voor Troy.

MAFS stars Troy and Carly engage in steamy kissing session https://t.co/kIiNCK3BuP pic.twitter.com/RO25YhnLe5 Billy Bloke(@ eBayDownUnder) link

Troy was eigenlijk gekoppeld aan kandidate Ashley, maar het was vanaf het begin duidelijk dat hun huwelijk geen toekomst had. Geen zorgen, Ashley vond ondertussen ook de liefde... met kandidaat Ryan. De twee werden al vaak samen in het openbaar gespot, terwijl ze aan het begin van het programma erg ver uit elkaar woonden - zo'n 900 kilometer, zelfs. Kijkers vragen zich af: wonen ze nu dan samen? Die kans zit er dik in.

Ryan was in het programma echter schijnbaar gelukkig getrouwd met Davina. Zij had echter andere plannen, met kandidaat Dean. De twee maakten een plannetje om hun uitgekozen partners te dumpen, en voor elkaar te kiezen.

Dat mooie liedje duurde echter niet lang voor Davina, want Dean bedacht zich op het laatste moment. De affaire deed hem naar eigen zeggen inzien dat hij het goed had met Tracey, de vrouw die aan hem werd bezorgd door de koppelaars van de show. Kort na zijn afspraak met Davina, dook hij met Tracey in bed. De passionele nacht zou al het verschil hebben gemaakt. Tracey werd ondertussen ook al in het openbaar gezien, en ze draagt haar trouwring nog steeds.

Niet zo goed voor de reputatie van de koppelaars, wel een droom die werkelijkheid wordt voor het netwerk Channel 9, natuurlijk. De kijkcijfers van 'Married at first sight' waren nog nooit zo hoog.