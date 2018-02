Australische 'Blind Getrouwd' draait anders uit: bruidegom aan de haal met bruid van andere deelnemer JDB

12 februari 2018

11u41 0 TV Ophef in Australië want twee koppels uit 'Married At First Sight', zoals 'Blind Getrouwd' daar heet, verwisselen in het programma van partner.

Bij de 'Blind getrouwd'-koppels van dit seizoen verloopt alles heel vlot. Dat kan je niet zeggen van de koppels in de Australische versie. Twee kandidaten zijn het er wel eens met de selectie van de kandidaten, maar niet met de matches. Daarom hebben ze besloten om het heft in eigen handen te nemen.

Kandidaat Troy Delmege had gezegd dat hij op blonde intelligente vrouwen viel, maar met zijn partner Ashley Irvin was er amper sprake van vonken. De stewardesse viel niet voor zijn opschepperige karakter en de passie bleef dan ook uit. Daarom heeft Troy nu zijn zinnen gezet op een andere dame: de vrouw van één van zijn mededeelnemers.

Carly Bowyer werd gekoppeld aan een rijke miljonair Justin Fischer. De man heeft een fortuin op zijn bankrekening, maar hij kon Carly niet bekoren. Vanaf het prille begin van het programma was het duidelijk te zien dat er geen greintje chemie bestond tussen de twee.

Gespot

Nu zijn Troy en Carly samen gespot in een park in Melbourne. De twee beleven innige momenten tijdens een romantisch picknick. Ze laten weinig aan de verbeelding over, want op enkele foto’s is te zien hoe Carly bovenop Troy ligt en hoe de man naar haar borsten grijpt. Dat lijkt dus duidelijk niet goed af te lopen tussen die twee.

MAFS stars Troy and Carly engage in steamy kissing session https://t.co/kIiNCK3BuP pic.twitter.com/RO25YhnLe5 Billy Bloke(@ eBayDownUnder) link

Het principe van 'Married At First Sight' is ook in het buitenland hetzelfde: experten koppelen kandidaten om ze meteen het jawoord te laten geven voor het altaar. Nadien trouwen ze, gaan ze op huwelijksreis en doorlopen ze de wittebroodsweken. Na een aantal weken beslissen ze of te betrouwd blijven of gaan scheiden.