Aureel uit 'De Wereld Rond Met 80-jarigen' heeft prostaatkanker Redactie

01 april 2019

00u00 0 TV In 'De wereld rond met 80-jarigen' was al te zien hoe de voormalige boer Aureel (82) moest passen voor heel wat activiteiten omdat hij zich te vermoeid voelde.

"En nu is het erger met me gesteld", zegt hij. "Ik heb te horen gekregen dat ik prostaatkanker heb, met uitzaaiingen. Ik heb net drie weken in het ziekenhuis doorgebracht. Nu voel ik me weer wat beter. Chemo krijg ik voorlopig niet, maar ik moet wel elke dag vier pilletjes slikken. Ik ben blij dat ik de reis met Olga, Sieg en de anderen nog heb kunnen meemaken, want dat zou nu absoluut niet meer lukken."