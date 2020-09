Auditie van Justin uit ‘The Voice Kids’ 26 miljoen keer bekeken op YouTube: “Ik ben nu veel minder verlegen” Jan Ruysbergh

04 september 2020

11u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV De ontknoping van ‘The Voice Kids’ is in zicht. Eindelijk, want eigenlijk hadden we de winnaar al in april moeten kennen. Al vond halve finalist Justin (14) het lange wachten niet zo erg. “In die tijd is mijn auditie op YouTube al 26 miljoen keer bekeken”, zegt hij. “En ik krijg keiveel toffe reacties. Zelfs uit Indonesië!”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Justin Degryse uit Linter maakte grote indruk met ‘Lovely’, de hit van Billie Eilish. “Ik had nooit gedacht dat ik het zover zou brengen in ‘The Voice Kids’’, zegt hij heel eerlijk. “Er waren 3.600 inschrijvingen en ik zit nog bij de laatste zestien... Da’s echt raar!”

Vooral omdat jij - zo biechtte je eerder al op - zo ­verlegen was, dat je alleen op je slaapkamer durfde te zingen.

Ja, ik zou me ook nóóit zelf hebben ingeschreven. Dat heeft mijn moeder gedaan. Ik was in shock! Maar nu ben ik blij dat ze dat heeft gedaan.

Hoe hard heeft ‘The Voice Kids’ jouw leven veranderd?

Compleet! Ik ben nu veel minder verlegen. Op straat word ik herkend. Ik ben er stilaan aan gewend, maar het blijft raar. Op mijn social media krijg ik ook veel meer berichtjes.

Hoe luid heb jij gevloekt toen de opnamen van ‘The Voice Kids’ moesten worden uitgesteld door de coronamaatregelen?

In het begin vond ik dat heel vervelend. Maar achteraf bekeken was dat wel een voordeel, omdat ik veel heb kunnen oefenen. De andere deelnemers ook. We zijn allemaal gegroeid qua zang.

(Lees verder onder de foto)

Voor jongens van jouw leeftijd is er wel het risico dat je stem verandert. Jij klinkt iets lager, of vergissen we ons?

Nee, dat klopt. Mijn stem is een klein beetje zwaarder geworden. Dat maakte mij wat onzeker, want ik was bang dat ik een voice crack zou krijgen. Gelukkig heeft mijn coach Laura (Tesoro, nvdr) me gerustgesteld. Ze zei dat het echt niet erg is als je een liedje een toon lager moet zetten. Daar heeft ze me veel mee geholpen.

Jij bent een enorme fan van Billie Eilish, bleek al een paar keer uit je liedjeskeuze. Waarom vind je haar zo bijzonder?

Zij is nog maar achttien en al een van de grootste sterren van de wereld. Ze maakt ook haar eigen liedjes met haar broer, op haar slaapkamer. Ik herken mezelf een beetje in haar, ik vind haar gewoon tof.

(Lees verder onder de foto)

Wie weet treed je in haar voetsporen. Op YouTube is je blind audition al meer dan 26 miljoen keer bekeken.

Ja, super! Met toffe reacties uit het buitenland, vooral uit Indonesië. Misschien omdat mijn mama van de Filipijnen komt. Ik ga nog filmpjes op YouTube zetten. Maar school gaat voor. Ik volg economie-wiskunde.

Het wordt een vreemd begin van het schooljaar, niet?

Ja, ik denk het ook. Tijdens de quarantaine miste ik de school, maar nu ga ik de quarantaine missen. (lacht) Ik ga alleszins minder tijd hebben om op mijn slaapkamer te zingen.

Lees ook:

‘The Voice Kids’-favoriet Justin gaat niet zweven: “Zelf ben ik niet zo zeker over mijn stem”

‘Boer zkt Vrouw’ en ‘The Voice Kids’ zijn terug op VTM