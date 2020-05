Audiovisuele sector verliest 7 miljoen IB

13 mei 2020

06u03

Bron: Belga 0 TV Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) waarschuwt in een nota voor de schade die de audiovisuele sector in ons land oploopt. Volgens hun berekeningen zal de coronacrisis de film- en televisiesector bijna 7 miljoen euro kosten, 6.734.758 euro om precies te zijn. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Bij het VAF hopen ze op een tussenkomst van het noodfonds waarmee de Vlaamse regering de culturele sector, het toerisme en de media wil ondersteunen.

Door de huidige crisis zijn momenteel 116 door het VAF gesteunde producties (fictie, documentaire, animatie, webseries) getroffen. De opnames werden stilgelegd, kunnen niet worden afgewerkt of werden uitgesteld. Telkens met zware financiële consequenties.

De extra kosten, veroorzaakt door het uitstellen of opschorten van opnames, zijn slechts één aspect. Ook de financiering van veel van producties dreigt problematisch te worden. Een aanzienlijk deel van het budget wordt opgehaald via de taxshelter, een fiscaal gunstregime voor bedrijven die in film of tv-producties investeren.

Maar die bedrijven zullen in de economische crisis na corona hoogstwaarschijnlijk andere prioriteiten hebben. Het wegvallen van die financiële middelen doet het verlies voor de sector verder oplopen.