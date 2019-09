Atoessa heeft zo haar eisen in ‘Monacovrouwen’: “Geen nanny’s met tatoeages” TK

19 september 2019

13u14 0

Vrijdag start de nieuwe reeks ‘Monacovrouwen op VIJF’, waarin we kennis maken met vier vrouwen die een luxueus leven leiden in - u raadt het al - het mondaine Monaco. Zo ook Atoessa, die op zoek is naar een topnanny voor haar dochtertje Lily-Rose. En ze heeft zo haar eisen…