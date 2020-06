Astrid Stockman zingt voor Karl Vannieuwkerke in ‘Vive La Vie’ SDE

08 juni 2020

“Kijk, een nachtegaal", toont presentator Karl Vannieuwkerke. Die nachtegaal blijkt niemand minder dan Astrid Stockman, die in de velden bij de doorzichtige kerk van Borgloon het nummer ‘Somewhere Over The Rainbow' brengt. De sopraan zal drie weken lang te horen zijn in ‘Vive La Vie', het nieuwe programma van Vannieuwkerke, verklapt die. “Zeker kijken. En luisteren!”

‘Vive La Vie’, vanaf maandag 29 juni op Eén