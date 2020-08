Astrid Coppens verklapt met welke wereldster ze gekust heeft: “Hij deed dat ontzettend goed” BDB

06 augustus 2020

22u10

Bron: VIER 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Astrid Coppens (37) was donderdagavond ‘letterzetter’ van dienst in een nieuwe aflevering van ‘Het Rad’. Terwijl ze die taak tot een goed einde bracht, deed de realityster ook een opvallende onthulling. “Ik heb op een avondje uit al gekust met Orlando Bloom”, lachte Astrid. “En ja, hij deed dat ontzettend goed. Maar het is wel bij kussen gebleven.” Je ziet ‘Het Rad’ van maandag tot en met donderdag om 21.20 uur op VIER.