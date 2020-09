Astrid Coppens laat Amerika voorgoed achter zich: “Ik ben twee miljoen euro kwijt door John” MVO

15 september 2020

22u57 3

Volgens Astrid is ze nu pas echt zichzelf. “Er was een Astrid vóór Billie-Ray, en eentje na Billie-Ray”, zegt ze over het moederschap. Niets maakt haar zo gelukkig als haar dochtertje. “Vroeger was ik eerder een karikatuur. Als ik die beelden van ‘Astrid in Wonderland’ nu terugzie gaat mijn haar rechtstaan. Ik heb daar nooit goed naar kunnen kijken. ‘Amazing’, ‘out of control’, ‘pimped out’, ik kan het allemaal niet meer horen! Mijn man, Bram, zou ook nooit gevallen zijn op de Astrid van toen.”

Jammer genoeg voor Astrid wordt ze nog maar al te vaak geassocieerd met haar ex-man, John Brian. “Die naam ‘Brian’ vind ik verschrikkelijk, dat is verleden tijd. Ik ben kei veel geld verloren aan de rechtszaak. Een miljoen euro. En bijna evenveel heeft John mij ontnomen.” Eigenlijk is Astrid dus 2 miljoen euro kwijt vanwege de ruzie met haar ex. “Ik heb een tijdje niet meer graag geleefd. Het leven was echt een sleur geworden en ik heb veel tegenslagen gehad.”

Kinderwens

Dankzij Billie-Ray is dat gelukkig volledig omgeslagen. “Zelfs als ze om 6 uur ‘s morgens begint te wenen... Als ik ze uit haar wiegje pak en ze lacht, dat is de hemel.” Voor ze zwanger raakte van Billie-Ray had ze echter een miskraam. Een zware slag voor Astrid. “Het was op acht of negen weken. Het gebeurde is San Francisco op de Golden Gate Bridge. Ik dacht dat ik aan het doodbloeden was.” Ondanks die ervaring zou ze nog wel graag een tweede kindje willen. “We gaan daar binnenkort wel aan beginnen.”

Zwangerschapskilo’s

Dat zal haar goed afgaan, merkt James op, want Astrid was haar zwangerschapskilo’s de vorige keer wel erg snel kwijt. “Ja, na een week ofzo”, knikt ze. “Maar ik was wel 17 kilo bijgekomen, dat is veel hoor. Wat ik daar wel aan mis zijn die grotere borsten. Die gaf ik niet graag af.”

Astrids broer, ‘De Lau’, zit nog wel in LA. Hoe gaat het met hem?



