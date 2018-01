Astrid Coppens is de laatste 'Boxing Star' DBJ

21 januari 2018

20u00 0 TV Alle namen van het nieuwe VTM-programma 'Boxing Stars' zijn bekend. Als allerlaatste is daar nu ook Astrid Coppens aan toegevoegd. In totaal nemen acht bekende vrouwen en acht bekende mannen het tegen elkaar op in de boksring.

Eerder raakte bekend dat Natalia, Laura Tesoro, Eline De Munck, Marie Verhulst, Bieke Ilegems, Stéphanie De Roover en Hilde De Baerdemaeker elkaar in de ogen zullen kijken in de boksring. Nu is Astrid Coppens daar dus bijgekomen. Astrid heeft net als mevrouw Jeroen Meus Stéphanie De Roover, ook bokservaring. In Los Angeles kreeg ze bokstraining om fit te blijven.

De acht mannen waren ook al bekend. De heren die handschoenen aantrekken zijn Bill Barberis, Kamal Kharmach, Faroek Özgünes, Andy Peelman, Sieg De Doncker, Hans Van Alphen, Erik Goossens en Oscar Willems.

Vorig jaar werd het concept van 'Boxing Stars' gelanceerd op de eerste uitzenddatum van CAZ dat werd toen een instant kijkcijfersucces. Dit voorjaar komt 'Boxing Stars' dus terug bij VTM. Welke BV mept de andere uit de ring?