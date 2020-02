Ashley verrast met nummer van ‘The Voice Kids’-winnares Jade SDE

26 februari 2020

19u30

Bron: VTM 0

Vrijdag brengt Ashley in ‘The Voice Kids’ het nummer ‘Straw House’ van Jade, de winnares van vorig jaar, ten berde. Dat was ook Jade ter ore gekomen, en zij had dan ook een lieve boodschap voor Ashley. Benieuwd of de aanmoedigingen helpen.

‘The Voice Kids’, vrijdag om 20.40 uur op VTM