Arnout Hauben wandelt ‘Dwars door België’ en strijkt neer in Pairi Daiza DBJ

07 september 2020

06u17 0 TV Het was een kleine ramp voor Arnout Hauben (44) toen hij dit voorjaar zijn voettocht rond de Middellandse Zee noodgedwongen moest staken wegens corona. Maar de reportagemaker schakelde snel en kwam enkele weken later al op de proppen met een nieuwe wandeltocht langs de GR 129, het langste Grand Route-pad van het land van Brugge naar Aarlen.

Een last minute tocht die de kijker kan smaken, want Hauben en zijn kornuiten haalden bij de start van het televisieseizoen vorige week maandag fluitend 977.000 geïnteresseerden. In de aflevering van vanavond steken Arnout, Philippe en Ruben voor het eerst de taalgrens over en komen ze terecht in de dierentuin Pairi Daiza. Het park is gebouwd op de ruïnes van een oude abdij met een duister verleden. Langs de oevers van de Samber arriveren Arnout en co. in Marcinelle. Hij spreekt er met de laatste getuigen die de mijnramp van 1956 hebben meegemaakt.

De reis van Arnout, Philippe en Ruben startte vorige week in Brugge, de moeder der Vlaamse steden, en eindigt in de oudste stad van Wallonië, Aarlen, bij de grens met Luxemburg. Samen leggen de vrienden zo meer dan 500 kilometer te voet af. Onderweg spreekt Arnout in zijn gekende stijl met de mensen die hij tegenkomt. Toch is het programma niet enkel een avontuurlijke trektocht: Arnout gaat op zoek naar grote en kleine verhalen uit de geschiedenis van ons land die zich langs deze route hebben afgespeeld.

Waar Arnout in zijn vorige programma’s vaak een combinatie van transportmiddelen gebruikte, wordt Dwars door België één lange wandeltocht met de rugzak. Terug naar de basis dus.

Dwars door België, één, 20u40