Arnout Hauben trekt voor nieuwe reeks 'Dwars door België'

10 juni 2020

Vanaf vrijdag is Arnout Hauben (44) weer op pad. Samen met z'n vaste crew - cameraman Philippe Niclaes (44) en geluidsman Ruben Callens (29) - trekt hij met rugzak en tent door eigen land voor het nieuwe programma 'Dwars door België'.

In die nieuwe reeks, die dit najaar uitgezonden moet worden, volgt Arnout Hauben de GR 129, de langste GR-route van het land. Hij hoopt de ruim 500 kilometer in iets meer dan drie weken tijd af te leggen. Toevallige ontmoetingen onderweg moeten aanleiding geven tot vertelling over de geschiedenis van België.

Wie toch al nieuwsgierig is naar de tocht van Arnout, Philippe en Ruben, kan vanaf vrijdag z'n avonturen in realtime volgen op de website van Eén. Daar kun je een interactieve kaart vinden waarop de presentator foto’s, video’s en verhalen van zijn tocht zal delen. Er komt dagelijks een reisverslag, en ook de afgelegde route en de locatie van Arnout is er terug te vinden. Zo beleven kijkers nu al de volledige reis.

‘Dwars door België’: dit najaar te zien op Eén, en vanaf vrijdag te volgen via een.be/dwarsdoorbelgie.