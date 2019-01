Arnout Hauben reist 5.000 kilometer 'Rond de Noordzee' MC

30 januari 2019

00u00 0 TV Geen bedevaart naar Compostella deze keer en ook geen trektocht langs de slagvelden van beide wereldoorlogen. Voor zijn nieuwe tv-reeks 'Rond de Noordzee' overbrugde televisiemaker Arnout Hauben wel 5.000 kilometer langs de Noordzee.

Een tocht die vertrok in Brugge en na passages aan de Engelse kust, de Noorse fjorden en de Nederlandse Waddeneilanden uiteindelijk weer in Antwerpen eindigde. "Een aartsmoeilijke reis, maar tegelijk ook bijzonder gemakkelijk", zegt Arnout. Want hij moest enkel de kustlijn zien te volgen.

Voor de tiendelige reeks, die op dinsdag 12 februari op Eén van start gaat, combineert Hauben zoals steeds verhalen uit de geschiedenis met verrassende anekdotes van toevallige passanten. Voor de gelegenheid zijn dat mensen die hij rond én op de Noordzee tegenkomt.