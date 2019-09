Arnout Hauben maakt nieuw programma over Tweede Wereldoorlog MVO

02 september 2019

06u55

Bron: Nieuwsblad 4 TV TV-maker Arnout Hauben brengt een nieuw programma uit over de Tweede Wereldoorlog. Het krijgt de titel ‘ Ten oorlog: de bevrijding van Vlaanderen’, en wordt gelanceerd naar aanleiding van VE-day, de dag dat Duitsland zich overgaf.

Het is 75 jaar jaar gelden dat België terug de vrijheid mocht vieren na de jarenlange oorlog. Reden te meer dus om tijdens dat belangrijke jubileum nog eens te focussen op de gebeurtenissen van toen. Hauben maakt dus een minireeks van zijn succesvolle programma ‘Ten Oorlog’, dat tussen 2013 en 2015 op tv te zien was.

“Ik heb drie afleveringen nodig omdat die bevrijding van Vlaanderen geen eenduidig verhaal is”, zegt Hauben in Het Nieuwsblad. “In de eerste aflevering, die ik al heb opgenomen, laat ik zien dat de bevrijding eerst vlot verloopt. In Antwerpen en Brussel worden de geallieerden als helden onthaald, de mensen kunnen eindelijk ademhalen, het is één groot feest. In aflevering twee stokt de bevrijding.”

De reeks start op VE-Day op Eén, om te herdenken Duitsland zich op 8 mei 1945 capituleerde.