Arnout Hauben loopt 5.000 km langs de Noordzee: "Alles kon. Als het water maar rechts van ons lag" Mark Coenegracht

26 februari 2019

TV Als u de woorden 'zee' en 'wandelen' hoort, denkt u vermoedelijk aan een slentertochtje langs de dijk. Niet zo Arnout Hauben (42): de reportagemaker maalt in 'Rond de Noordzee' (Eén) liefst 5.000 km af. Avontuurlijk? "Ja, maar niet zoals Tom Waes, hé. Een oud dametje dat ons uitnodigt op haar appartement om over de champagnedoop van haar hond te praten: da's ook avontuur, hoor."

In vogelvlucht ligt er goed 82 km tussen Brugge en Antwerpen. Een tripje dat elke wat geoefende wandelaar in een paar dagen kan afhaspelen. Reportagemaker Arnout Hauben - die eerder al de fronten van beide Wereldoorlogen afwandelde én naar Compostella stapte - deed er enkele maanden over. Hij koos dan ook niet voor de directe weg, maar maakte een zowat 5.000 km lange omzwerving rond de Noordzee. Doel: verrassende verhalen van vroeger en nu zoeken. "Ik heb veel onderzoek gedaan", vertelt Arnout. "Ik weet wel dat tv alsmaar meer fun en ontspanning moet zijn, maar mag het dat beetje meer hebben?"

"Op onze tocht kon en mocht alles. Er was maar één regel: het water moest tijdens onze tocht altijd en overal rechts van ons zijn. Ik wilde de miserie die ik meegemaakt heb richting Compostella, toen ik ettelijke keren fout ben gewandeld, niet meer herhalen."

Modieus zwembroekje

"Of ik zelf wat heb met de Noordzee? Tja, ik heb er ooit als 6-jarig jongetje in een modieus zwembroekje zandkastelen gebouwd", lacht de reportagemaker. "Voor het overige blijft er die ondefinieerbare aantrekkingskracht. De Noordzee is een ongelooflijk krachtig natuurelement. Ik heb op een doorsnee werkdag een chronisch gebrek aan horizon, omdat je ingesloten bent door gebouwen. Aan zee is er die magische eindeloosheid. Ik ga heel graag naar de Belgische kust. Mocht ik het me kunnen veroorloven, ik kocht een optrekje in Oostende."

Slaapplek? Vinden we wel

"Wij geven op onze tocht het toeval alle kans. Als we 's morgens wakker worden en vertrekken, weten we echt niet waar we die avond gaan uitkomen, wie we die dag allemaal gaan tegenkomen en waar we zullen overnachten. Voor tv-makers is dat behoorlijk ongewoon. Wij laten ons niet verlammen als de dingen mis dreigen te lopen. Meestal is dat net een extra kans. Het woord 'avontuur' is bij ons wél minder spannend dan bij pakweg Tom Waes. Het kan ook een oud dametje zijn dat ons uitnodigt op haar appartement en vertelt hoe haar hondje tijdens een groots feest op de dijk in Knokke met champagne is gedoopt. Als ik dan 's avonds in mijn slaapzak kruip, kus ik beide pollekes. Die onverwachte ontmoetingen zijn zalig."

"Ik vind straffe avonturen beleven minder belangrijk dan straffe babbels hebben", maakt Arnout duidelijk. "Gesprekken die ontroeren, beklijven, bijblijven. Op momenten dat je het niet verwacht. Dat maakt onze tocht zo onwaarschijnlijk mooi. We zijn op de meest afgelegen eilandjes geweest. Dan kom je in contact met mensen die onze manier van leven ontvlucht zijn. En die je een spiegel voorhouden."

Dat ze geluk hadden met het weer, beaamt Arnout. "Gezien de uitzonderlijke zomer hebben we de Noordzee vaak als een gladde spiegel gezien. Het leuke was dat iedereen uiteraard goedgezind en gastvrij was. De regendagen die er waren, kwamen wel dubbel zo hard aan. Vocht, zout en zand: een onmogelijke combinatie. Om maar te zwijgen van overtochten op onstuimige zee. We hebben meer dan eens flinke offers gebracht aan de zeegod Poseidon."

Het boek 'Rond de Noordzee' (richtprijs: 24,50 euro) ligt in de boekhandel. Nog tot 31 maart hangen de mooiste foto's van Arnouts tocht in de Nieuwe Gaanderijen op de Zeedijk van Oostende.

