Arno krijgt iedereen stil met intieme versie van 'Les yeux de ma mère'

27 september 2019

07u50

Bron: VRT 2 TV ‘Les yeux de ma mère’ heeft voor fans Mia en Arno een speciale betekenis. In de tekst horen zij een hommage aan hun eigen moeder. Arno verrast hen in ‘Merci voor de muziek’ met een wondermooie, intieme versie.

Bekijk hieronder ook enkele andere, spraakmakende fragmenten uit het programma.

De 8-jarige Victor is blind, maar dat houdt hem niet tegen om muziek te maken. Hij speelt drum, piano en de conga. Hij brengt in Het Paleis de Tequila Song voor koningin Mathilde. En of de koningin, Bart Peeters en Nora Gharib ook even luid willen lachen voor zijn lachband? Natuurlijk!

Glauco is een muzikaal talent. In de MNM Rising Star talentenjacht eindigde hij in de top 3. Zijn broers Schmoël en Matias willen zijn carrière nog een extra duwtje geven en schakelen de hulp in van Bart Peeters en Nora Gharib. Dankzij hun stiekeme plannetjes belandt Glauco plots op het podium van het Sportpaleis, waar hij een akoestische versie van ‘I Want It That Way’ mag brengen.